Gleitschirmpilot (52) bei Unfall verletzt

Ein 52-jähriger Mann hat sich am Freitagnachmittag bei einem Unfall mit einem Gleitschirm in Euthal SZ erheblich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshelikopter in eine ausserkantonale Klinik geflogen.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann startete mit seinem Gleitschirm auf der Höhe der Bergstation des Skilifts Euthal, wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte. Beim Landeanflug um 15.15 Uhr geriet der Gleitschirmpilot in Not und stürzte aus rund zehn Metern Höhe auf das Wiesland in der Nähe der Talstation des Skilifts ab. Dabei zog sich der Verunfallte erhebliche Verletzungen zu.