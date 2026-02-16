Am Sonntagnachmittag hat sich in Davos ein Lawinenunfall ereignet. Ein Snowboarder kam dabei ums Leben. Der Mann wurde verschüttet.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Zwei Personen fuhren gemeinsam gegen 13.30 Uhr abseits der Piste im Skigebiet Parsenn unterhalb des Schwarzhorns in Richtung Kreuzweg, als sich ein Schneebrett löste. Der 38-jährige Mann, der mit dem Snowboard unterwegs war, wurde von den Schneemassen verschüttet.

Die Begleitperson alarmierte umgehend die Rettungskräfte und begann mit der Suche. Der verschüttete Schweizer konnte nur noch tot geborgen werden. Im Einsatz standen 16 Mitarbeiter der Parsennbahnen, fünf Mitglieder der SOS-Rettungsstation, Bergretter des SAC mit drei Lawinensuchhunden, eine Rega-Crew und Swisshelicopter, die Alpinpolizei sowie rund zwanzig freiwillige Helferinnen und Helfer.