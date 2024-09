In Chandon und Vaulruz Zwei Schwerverletzte bei Unfällen im Kanton Freiburg

Im Kanton Freiburg ist es am Freitag gleich zu zwei schweren Unfällen mit Zweiradfahrern gekommen. In Chandon wurde ein Rollerfahrer und kurz darauf in Vaulruz ein Radfahrer schwer verletzt.