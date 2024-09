67-Jähriger verursacht Totalschaden am Fahrzeug

In Campocologno GR hat am Freitag ein Autofahrer einen Totalschaden an seinem Fahrzeug verursacht. Zudem beschädigte er zwei weitere parkierte Autos.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ersten Ermittlungen zufolge war ein 67-jähriger italienischer Staatsangehöriger aus Brusio GR am Freitag kurz vor 14.30 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Staatsgrenze unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Am Ortseingang von Campocologno sei er aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Anschliessend sei er gegen ein Metallgeländer geprallt.

Zudem stiess er gegen ein in der Nähe geparktes Fahrzeug und schob es mehrere Meter zurück, wie es weiter hiess. Dieses Fahrzeug sei dann mit einem zweiten, ebenfalls geparkten Pkw kollidiert. Der Wagen des 67-jährigen Mannes sei total beschädigt worden. An den beiden parkierten Autos sei ebenfalls Sachschaden entstanden.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht die Umstände, die zu diesem Verkehrsunfall geführt haben, wie es weiter hiess.