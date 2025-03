Am Montagnachmittag kam es in Bülach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Töfffahrer (37) verletzt wurde. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war der Mann ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

1/5 Bei einem Unfall in Bülach wurde ein Töfffahrer verletzt. Foto: BRK-News

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 15.30 Uhr am Montagnachmittag kam ein 37-jähriger Mann aus Serbien auf dem Müliweg in Bülach von der Fahrbahn ab. Er überfuhr das Trottoir und prallte in einen Zaun, wie BRK-News in einer Mitteilung schreibt.

Bei dem Unfall zog er sich mittel- bis schwere Verletzungen zu, wie Kenneth Jones, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich erklärt. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Wie es gemäss der Zürcher Kantonspolizei heisst, war der Verunfallte ohne gültigen Führerausweis unterwegs. Die Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, werden nun von Spezialisten der Kantonspolizei untersucht, heisst es.