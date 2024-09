Motorradfahrer nach Überholmanöver verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Freitag in Brunnadern SG bei einer Kollision mit einem Auto unbestimmt verletzt worden. Der 45-Jährige wurde von der Rega ins Spital geflogen.

In Brunnadern SG

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zum Unfall kam es um 17.20 Uhr, als ein 72-jähriger Mann mit seinem Auto von Lichtensteig SG her in Richtung Brunnadern fuhr und beabsichtigte abzubiegen, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte. Gleichzeitig habe der Motorradfahrer zwei Autos überholen wollen, dabei sei es zur Kollision gekommen.

Der Motorradfahrer stürzte und rutschte mehrere Meter auf der Strasse, das Motorrad kam in der Wiese zum Stillstand, wie es weiter hiess. Der Motorradfahrer habe sich unbestimmt verletzt.

Die Wasserfluhstrasse musste rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr wurde für die Verkehrsregelung aufgeboten.