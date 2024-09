In Bad Ragaz SG Garagenbrand verursacht 300'000 Franken Schaden

In Bad Ragaz hat am Sonntagabend kurz nach 23.20 Uhr eine Garage eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Dabei entstand Sachschaden von rund 300'000 Franken, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte.