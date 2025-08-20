Zug Estates steigert im ersten Semester Gewinn

Zug Estates hat im ersten Halbjahr 2025 auch dank hoher Neubewertungen den Gewinn sprunghaft erhöht. Es passt in der Folge den Ausblick für den Jahresgewinn leicht nach oben an.

Blick auf das Suurstoffi-Areal in Rotkreuz, ein Schwerpunkt von Zug Estates. (Archivaufnahme) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Immobilienunternehmen verdoppelte den Reingewinn inklusive Neubewertungen von 28,2 Millionen Franken auf 63,9 Millionen Franken, wie es am Mittwoch mitteilte. Es ist vor allem im Kanton Zug tätig, in erster Linie auf den Arealen Metalli in Zug und Suurstoffi in Rotkreuz.

Nach einem positiven Neubewertungseffekt vor einem Jahr von 11,5 Millionen Franken lag dieser nun mit plus 50,1 Millionen nochmals deutlich höher. Auch unter Ausklammerung der Neubewertungen und Sondereffekte erhöhte sich der Reingewinn um 10,1 Prozent auf 19,9 Millionen Franken.

Aufgrund der Zinssenkungen der Nationalbank, den geopolitischen Unsicherheiten sowie der Suche von institutionellen Investoren nach stabilen Investments habe die Nachfrage nach attraktiven Liegenschaften zugenommen, hiess es weiter.

Der Liegenschaftsertrag legte um 6,0 Prozent auf 35,9 Millionen Franken zu. Die Leerstandsquote stieg zwar leicht an, lag mit 0,9 Prozent nach 0,7 Prozent Ende 2024 aber immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Im Segment Hotel und Gastronomie gab es dank höherer Beherbergungsumsätze ebenfalls eine leichte Steigerung. Der Ertrag stieg dort in der Folge um 1,4 Prozent auf 7,8 Millionen Franken.

Der Marktwert des gesamten Portfolios legte vor allem dank der Neubewertungseffekte im Vergleich zum Stand von Ende 2024 um 3,3 Prozent auf 1,86 Milliarden Franken zu.

Die bisherige Prognose für das Gesamtjahr 2025 wurde teilweise leicht erhöht. Das Konzernergebnis soll indes im zweiten Halbjahr ohne Neubewertungen und Sondereffekte aufgrund etwas höherer Finanzierungskosten leicht unter Vorjahresniveau liegen, für das Gesamtjahr erwartet Zug Estates allerdings neu einen Gewinn über Vorjahr. Bislang war von einem stabilen Gewinn die Rede gewesen.