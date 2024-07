Immobilien Nidwaldner Regierung legt Details für Grundstückbewertung fest

Im Kanton Nidwalden wird der Wert von Grundstücken nicht mehr per Augenschein festgelegt. Der Regierungsrat hat die Reform der Immobilienbewertung auf 2025 in Kraft gelegt und die Detailbestimmungen dazu bis am 27. September in die Vernehmlassung geschickt.