Am Flughafen Zürich ist die Zahl der Drogenfunde im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Auch die sichergestellten Mengen an Marihuana und Kokain haben sich erheblich erhöht.

Drogenfunde am Flughafen Zürich steigen deutlich

1/4 Ein Teddybär mit illegalem Innenleben: In diesem Stofftier wurde Marihuana geschmuggelt. (Archivbild) Foto: Keystone

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Zahl der Drogenfunde und auch die Mengen der gefundenen Betäubungsmittel am Flughafen Zürich sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Im Jahr 2024 flogen 172 Mal Drogenschmuggler auf. Dies sind 44 Mehr als im Vorjahr.

Damit stieg auch die sichergestellte Menge an Drogen, wie aus einer am Donnerstag publizierten Regierungs-Antwort auf eine SVP-Anfrage hervorgeht. So wurden im vergangenen Jahr beispielsweise 748 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Im Vorjahr waren es 62 Kilo.

Verstärkte Kontrollen der Kantonspolizei

Die Kokain-Menge stieg von 42 auf 117 Kilogramm. Deutlich mehr geschmuggelt wurden auch «andere Betäubungsmittel», womit vor allem betäubungsmittelhaltige Medikamente gemeint sind. Deren sichergestellte Menge stieg von 18 auf 76 Kilogramm. Crystal Meth wurde hingegen kein einziges Mal mehr gefunden.

Als Grund für die vermehrten Drogenfunde nennt der Regierungsrat vor allem das kontinuierlich gestiegene Passagieraufkommen am Flughafen. Entsprechend habe die Kantonspolizei die Kontrolltätigkeit verstärkt. Es gebe aber auch immer wieder Einzelfälle mit grossen Mengen. Diese würden die Statistik erheblich beeinflussen.