Danach suchen Schweizer über Kleinanzeigen

Auf Kleinanzeigen-Portalen erhalten unzählige alte Dinge ein neues Leben. Es gibt aber auch viele kuriose Angebote – und auch kuriose Suchanfragen. Ein Schweizer Kleinanzeigen-Portal hat nun die 18 beliebtesten Suchanfragen veröffentlicht.

Das Schweizer Portal trovas.ch veröffentlichte beliebteste Suchanfragen mit kuriosen Ergebnissen

Die Anfrage «Sie sucht ihn» führt mit Partnerwunsch die Liste an

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Der Onlinehandel in der Schweiz boomt. Immer mehr Menschen bestellen im Internet – nicht nur neue Sachen. Auch Kleinanzeigen-Portale sind hierzulande beliebt. Doch wonach suchen die Menschen dort eigentlich?

Partnersuche auf Kleinanzeigen-Portal?

Das Schweizer Kleinanzeigen-Portal trovas.ch, auf dem mehr als drei Millionen Inserate geschaltet sind, hat die beliebtesten Suchanfragen ermittelt. Darunter finden sich einige kuriose Anfragen.

Am beliebtesten ist demnach die Suchanfrage «Sie sucht ihn». Richtig gelesen! Tatsächlich suchen Frauen auf der Plattform einen Partner. Geht es nach den Suchanfragen, suchen also besonders häufig Männer auf der Plattform eine Partnerin.

Hier ist allerdings Vorsicht geboten. Zwar steckt nicht hinter jeder Anzeige ein Fakeprofil. Jedoch stösst man in den Beschreibungen immer wieder auf generische Texte.

Dienstleistung belegt Platz 3

Auch Tiere sind auf dem Kleinanzeigen-Portal beliebt. Gefragt sind vor allem Hunde (Platz 2), Katzen (Platz 4), die Hunderasse Pomeranian (Platz 10), Papageien (Platz 13), Wellensittiche (Platz 15) und Pferde (Platz 17).

Platz 3 belegt die Suchanfrage «Massage». Hier gibts auch ein entsprechendes Angebot. Mehr als 5000 Massage-Anzeigen sind auf trovas.ch geschaltet.

Auch auf Kleinanzeigen-Portalen ist die Sehnsucht nach Feriendomizilen offenbar gross. So belegen «Mobilheim» und «Maiensäss» im Ranking der beliebtesten Suchanfragen die Plätze 5 und 6.

Von Wohnung bis Imbisswagen

Erst auf Platz 7 findet sich die Suchanfrage «Wohnung», gefolgt von «Auto» und «Gratis/zu verschenken».

Egal, ob zwei oder vier Räder, motorisiert oder nicht motorisiert: Alles, was sich irgendwie auf Rädern bewegen lässt, wird ebenfalls häufig gesucht. So finden sich Imbisswagen (Platz 11), Bauwagen (Platz 12), Mofas (Platz 14), das Mofa Puch Maxi (Platz 16) und Wohnmobile (Platz 18) im Ranking.

Das komplette Ranking der beliebtesten Suchanfragen: