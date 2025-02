Im St. Galler Rheintal Motorradfahrer bei Unfall verletzt

In Eichberg SG hat am Freitagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall Verletzungen erlitten. Er stiess mit einem Auto zusammen, das von einem Vorplatz in die Strasse einbiegen wollte.

Publiziert: 10:15 Uhr