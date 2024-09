Sechs Personen bei Auffahrunfall verletzt

Sechs Personen sind am Freitagmittag bei einem Auffahrunfall im Reussporttunnel auf der Autobahn A2 leicht verletzt worden. Zu Unfällen mit Verletzten ist es auch in Inwil und Geuensee gekommen.

Beim Auffahrunfall im Reussporttunnel wurden am Freitagmittag sechs Personen verletzt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte, stockte am Freitagmittag der Verkehr im Reussporttunnel auf der Autobahn A2. Ein Lastwagenfahrer hat dies zu spät bemerkt und prallte gegen das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Dieses wiederum wurde in ein weiteres Fahrzeug geschoben.

Sechs Personen seien bei diesem Unfall verletzt worden, schreibt die Polizei. Sie mussten hospitalisiert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.

Ein weiterer Unfall geschah am Sonntagmorgen in Inwil. Dabei stürzte ein Motorradfahrer auf dem Kiesweg entlang der Reuss in der Nähe der Autobahnraststätte St. Katharina. Der Motorradlenker erlitt Verletzungen und wurde ins Spital gefahren. Es stellte sich heraus, dass der 16-Jährige Drogen konsumiert hatte.

Bei einem Unfall in Geuensee stiessen am Samstagmittag ein abbiegendes Auto und ein Velo auf der Schulhausstrasse zusammen. Der Velofahrer zog sich Verletzungen zu und musste ins Spital gefahren werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Communiqué auf 32'000 Franken.