Küssnacht SZ soll über Asylunterkunft abstimmen

Die Containerunterkunft auf dem hinteren Teil der Küssnachter Sportanlage Luterbach. Foto: Legena Reto

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie der Bezirk Küssnacht am Donnerstag mitteilte, wird das Projekt am 7. April an der Bezirksgemeinde behandelt. Die Volksabstimmung über die Ausgabenbewilligung soll am 18. Mai stattfinden.

Die Stimmberechtigten von Küssnacht hatten 2023 450'000 Franken für die Planung eines Ersatzneubaus genehmigt. Der Neubau wird von Bezirksrat damit begründet, dass die Containerunterkunft, welche ursprünglich als Provisorium erstellt worden sei, veraltet sei. Die Wohnverhältnisse seien problematisch, die Heiz- und Stromkosten hoch.

Im Neubau sollen bis zu 97 Asylsuchende, Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene wohnen können. Das Gebäude soll fünf Etagen haben. Ein fester Bau stelle eine langfristig wirtschaftlichere und sozialverträglichere Lösung dar und sei einer Containerlösung überlegen, teilte der Bezirksrat mit.