Im Kiosk am Bahnhof Stadelhofen Maus knabbert an Minor-Schoggistängeli

Am Bahnhof Stadelhofen dringt eine Maus in den K-Kiosk ein. Während sie die Minor-Almond-Schoggistängeli wegknabbert, wird sie von Passanten entdeckt. Nun geht das Video in den sozialen Medien via «Szene ish Züri» viral.