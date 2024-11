Illegales Glücksspiel Polizei kontrolliert Bar in Winterthur

Die Eidgenössische Spielbankenkommission hat am Freitagabend gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich ein Lokal in Winterthur kontrolliert. In der Bar sollen illegal Glücksspiele angeboten worden sein. Es wurde Bargeld und ein Spielgerät beschlagnahmt.