Eine 77-jährige Autofahrerin verursachte in der Stadt St. Gallen einen Unfall, als ihr beim Einparken schwarz vor Augen wurde. Sie prallte gegen zwei Hausmauern und ein parkiertes Auto, wobei erheblicher Sachschaden entstand.

Am Dienstag um 10 Uhr wollte eine 77-jährige Autofahrerin an der Rickenstrasse in der Stadt St. Gallen parken. Dabei wurde ihr nach eigenen Aussagen schwarz vor Augen. Sie dürfte in der Folge das Gaspedal gedrückt haben und unkontrolliert vorwärtsgefahren sein.

Das Auto prallte zuerst gegen eine Hausmauer, anschliessend gegen ein parkiertes Fahrzeug und kam schliesslich bei einer weiteren Hausmauer zum Stillstand. Die 77-Jährige wurde eher leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. An beiden Hausfassaden entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. An den zwei Autos entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden.