DE
FR
Abonnieren

Ihr Design hat gewonnen
Künstler-Duo stellt seine Banknoten vor

Jetzt ist das Gewinner-Duo für die neuen Banknötli bekannt. Das Künstler-Duo stellt die Banknoten gleich selbst vor
Publiziert: vor 24 Minuten
Kommentieren
News Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen