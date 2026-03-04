DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Ihr Design hat gewonnen: Künstler-Duo stellt seine Banknoten vor
Ihr Design hat gewonnen
Künstler-Duo stellt seine Banknoten vor
Jetzt ist das Gewinner-Duo für die neuen Banknötli bekannt. Das Künstler-Duo stellt die Banknoten gleich selbst vor
Publiziert: vor 24 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
News Schweiz
1:02
Video zeigt brenzlige Szene
Monster-Lawine rollt auf Blick-Leser (24) zu
1:33
Unfall in Stallikon ZH
«Kranführer wurde aus Kabine geschleudert»
0:58
Polizei zur Zugentgleisung
«Rund 30 Personen wurden evakuiert»
1:02
Gladiators Night in Dietikon
MMA-Event artet in Massenschlägerei aus
0:58
Medienchefin Stapo Zürich
«Er machte antisemitische Aussagen vor der Polizei»
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen