Hoher Sachschaden an Holzhaus 76-jähriger Autolenker kracht in Urnäsch AR in Hausfassade

Ein 76-jähriger Autolenker ist am Samstagmittag in Urnäsch AR mit seinem Wagen nach einer kurzen Irrfahrt in eine Hausfassade gekracht. Er war offenbar mit dem Fuss vom Brems- auf das Gaspedal abgerutscht.