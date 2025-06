35 Tonnen schwerer Holzsteg über der Engelberger Aa montiert

Die 35 Tonnen schwere Holzbrücke wird mit einem Kran an den neuen Ort gehievt, über die Engelberger Aa bei Büren zwischen Oberdorf und Dallenwil im Kanton Nidwalden. Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit einem Pneukran wurde am Mittwochvormittag der 30 Meter lange und 2,5 Meter breite Holzsteg an seinen Platz über der Engelberger Aa gehoben, in welche der Buoholzbach mündet. Die Montage war Millimeterarbeit, damit die Brücke auf den vorbereiteten Fundamenten platziert werden konnte, hiess es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Die Brückenteile wurden im Vorfeld angeliefert und vor Ort zusammengebaut.

Mit der neuen Holzbrücke entsteht eine direkte Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr von Büren nach Dallenwil und Wolfenschiessen. Die Strecke war zuvor unterbrochen worden, weil der Buoholzbach verlegt wurde.

Der Steg kann nach den letzten Bauarbeiten ab Fronleichnam, 19. Juni, begangen werden, hiess es weiter.

Ein «nächster Meilenstein» des Hochwasserschutzprojekts ist der Bau des bis 240'000 Kubikmeter fassenden Rückhalteraums für Geschiebe, der bis Ende 2027 fertiggestellt wird.