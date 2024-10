Drei Tote in einer Wohnung in La Chaux-de-Fonds: Die Polizei geht von einem Familiendrama aus. Die Ermittlungen sind im Gange, und die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eingeleitet. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr.

Drei Tote in Wohnung in La Chaux-de-Fonds gefunden

Vor Ort nahm die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungsarbeiten auf. (Archivbild) Foto: KEYSTONE/THOMAS DELLEY

In einer Wohnung in La Chaux-de-Fonds hat die Neuenburger Polizei am späteren Freitagnachmittag drei Personen tot aufgefunden. Sie waren als Bewohner gemeldet. Was zu ihrem Tod geführt hatte, war am Abend Gegenstand von Ermittlungen.

Die Einsatzkräfte suchten die Wohnung auf, nachdem das persönliche Umfeld der Toten Besorgnis geäussert hatte, wie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren

Den ersten Informationen zufolge geschah das Drama «hinter verschlossenen Türen in einem familiären Kontext», wie die Kantonspolizei mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. Vor Ort nahm die Kriminalpolizei umfangreiche Ermittlungsarbeiten auf. Für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge keine Gefahr. Wie die Behörden weiter mitteilten, wollten sie am Freitagabend keine näheren Angaben mehr machen.