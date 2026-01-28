Schweizerin (†46) stirbt im Tessin – Mann (24) festgenommen

Eine 46-jährige Schweizerin wurde heute morgen tot in einer Wohnung in Bellinzona gefunden. Ein 61-jähriger Italiener ist schwer verletzt, ein 24-jähriger Schweizer wurde festgenommen.

Tat ereignete sich am 28.01.2026 um 3.30 Uhr

Janine Enderli Redaktorin News

Die Tessiner Kantonspolizei teilt am Mittwochmorgen mit, dass es heute kurz vor 3.30 Uhr in einer Wohnung an der Via Mirasole in Bellinzona zu einer Bluttat gekommen ist. Umgehend rückte die Polizei zu dem Haus aus.

Eine Schweizerin (†46) erlag ihren schweren Verletzungen noch vor Ort. Was genau passiert ist, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.

Ein 61-jähriger Italiener mit Wohnsitz in der Region war ebenfalls vor Ort und wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Sein Zustand wird als kritisch bezeichnet.

Eine dritte Person, ein 24-jähriger Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Region, wurde festgenommen. Er blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Ursachen und Umstände des Vorfalls sind im Gange. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben gemacht werden.