Schweizerin (†46) stirbt im Tessin – Mann (24) festgenommen

Darum gehts
- Bluttat in Bellinzona: Schweizerin (46) stirbt, Mann (61) schwer verletzt
- 24-jähriger Schweizer wurde festgenommen und blieb unverletzt
- Tat ereignete sich am 28.01.2026 um 3.30 Uhr
Die Tessiner Kantonspolizei teilt am Mittwochmorgen mit, dass es heute kurz vor 3.30 Uhr in einer Wohnung an der Via Mirasole in Bellinzona zu einer Bluttat gekommen ist. Umgehend rückte die Polizei zu dem Haus aus.
Eine Schweizerin (†46) erlag ihren schweren Verletzungen noch vor Ort. Was genau passiert ist, ist unklar. Die Ermittlungen laufen.
Ein 61-jähriger Italiener mit Wohnsitz in der Region war ebenfalls vor Ort und wurde mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Sein Zustand wird als kritisch bezeichnet.
Schweizer (24) festgenommen
Eine dritte Person, ein 24-jähriger Schweizer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Region, wurde festgenommen. Er blieb unverletzt.
Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Ursachen und Umstände des Vorfalls sind im Gange. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben gemacht werden.