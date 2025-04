Seit einem Jahr sind die «Forensic Nurses» in Zürcher Spitälern im Einsatz und haben rund 200 Mal Spuren bei Opfern häuslicher und sexueller Gewalt gesichert. Sie bieten Unterstützung, auch ohne Strafanzeige, und fördern die strafrechtliche Verfolgung.

Was die erste Jahresbilanz der «Forensic Nurses» im Kanton Zürich verrät

Im Kanton Zürich sicherten die "Forensic Nurses" im ersten Jahr des Bestehens bei 200 Gewaltopfern Spuren. (Symbolbild) Foto: Jan-Philipp Strobel

«Forensic Nurses» sichern Spuren von Gewaltopfern in Zürcher Spitälern

21 Opfer reichten nachträglich Strafanzeige ein

Seit dem Start der «Forensic Nurses» vor einem Jahr sind diese rund 200 Mal in Zürcher Spitäler ausgerückt. Die speziell ausgebildeten Pflegefachpersonen sicherten Spuren bei Opfern von häuslicher und sexueller Gewalt.

Zusätzlich haben sie in 170 telefonischen Gesprächen Unterstützung geleistet, wie der Zürcher Regierungsrat am Dienstag mitteilte. Die Forensic Nurses sollen eine Lücke schliessen. Sie sichern auch dann Spuren, wenn keine Strafanzeige erfolgte.

Das machen die «Forensic Nurses»

Bemerkenswert sei, dass 21 Opfer nachträglich eine Strafanzeige einreichten, heisst es in der Mitteilung. In den 13 Jahren zuvor, in denen das Spitalpersonal die Spuren sicherte, habe es nur eine nachträgliche Anzeige gegeben. Der Regierungsrat sieht darum nicht nur eine bessere Opferhilfe, sondern auch eine Hilfe für die strafrechtliche Verfolgung.

Nicht ganz zufrieden sind die Parteien, die im Kantonsrat eine entsprechende Motion eingebracht hatten. Damit hätten sie auch die Einrichtung zweier Krisenzentren gefordert, schreiben Grüne, GLP, AL SP und EVP in einer Mitteilung. Gewaltopfer müssten sich heute an überlastete Notfallstationen wenden. Psychologische Soforthilfe wäre aber ebenso wichtig wie die Spurensicherung, schreiben die Parteien.

Der «Aufsuchende Dienst Forensic Nurses» wird während drei Jahren als Pilotprojekt bis Ende 2026 geführt. Die Forensic Nurses vernetzen die Gewaltbetroffenen mit der Opferberatung und sensibilisieren in den Spitälern und Fachorganisationen für die frühzeitige Erkennung von sexueller und häuslicher Gewalt.