Die Gefahrenkarte des Bundes. Foto: Meteo Schweiz

Valentin Köpfli Redaktor News

Der Mittwoch war vielerorts der bisher heisseste Tag des Jahres. Während das Thermometer im Mittelland Werte zwischen 31 und 34 Grad anzeigte, wurde es in Visp VS beinahe 35 Grad heiss. Nur ganz knapp wurde der Hitze-Rekord verpasst, wie Meteo News schreibt.

Am Donnerstag sorgen nun Regengüsse für tiefere Temperaturen, mit bis zu 27 Grad im Verlauf des Tages bleibt es aber schwülwarm. Der Wetterdienst des Bundes warnt jedoch in weiten Teilen der Schweiz vor einer mässigen Gefahr durch Gewitter. Lokal sind Hagel, Sturmböen und starke Niederschläge möglich.

Gefahrenstufe 3

Laut dem Bund knallt es heftig am Donnerstagmorgen. Für das Oberwallis, Berner Oberland und Haslital gilt die Gefahrenstufe 3 von 5. Das bedeutet: «Hohe Blitzaktivität (Blitzeinschläge). Starkregen (Rutschungen in steilen Hängen, plötzliches Auftreten von Flutwellen in Bächen und/oder Überflutungen).» Auch in den Kantonen Obwalden, Nidwalden, Luzern, Zug und Graubünden könnte es kräftig blitzen und donnern. Dort ist eine erhebliche Gefahr durch Gewitter möglich.

Deshalb sollten Orte wie Wälder oder Berggipfel vermieden werden. Das Gleiche gilt für offene Flächen wie Lichtungen oder Sportplätze. Und falls es doch einmal zu spät ist: «Im offenen Gelände bei Blitzschlag Kauerstellung einnehmen (mit geschlossenen Füssen in die Hocke), damit möglichst wenig Körperfläche den Boden berührt (nicht flach hinlegen).»

Sonniges Wochenende

Nach den Gewittern am Donnerstag wird es dann wieder heiss. Zwar ist es am Freitagmorgen noch kurz bewölkt, mit bis zu 31 Grad fährt der Hitze-Hammer aber erneut auf die Schweiz nieder. Im gleichen Stil geht es am Wochenende weiter: Meteo News rechnet mit viel Sonne und Temperaturen von bis zu 33 Grad.