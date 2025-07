So haben wir uns den Sommer wohl nicht vorgestellt. Nass, dunkel und gar nicht mal so warm. Auch die Aussichten fürs Wochenende sind weder rosig noch sonnig.

Wetterdienst warnt vor Regen und Gewitter am Wochenende

1/5 Was für ein Sauwetter. Statt Sonnencreme packt man dieses Wochenende besser den Schirm ein. Foto: KEYSTONE

Für mehrere Regionen gilt ab Samstagmorgen um 9 Uhr die Unwettergefahrenstufe 3 – meldet MeteoNews.

In den Regionen Ostschweiz, Zentralschweiz und im Berner Oberland besteht demnach die Gefahr von plötzlich auftretenden Flutwellen in Bächen, Abbrechen von Ästen, Umstürzen einzelner Bäume sowie Hagelschäden und Blitzeinschlägen.

Starker Regen für Samstag erwartet

Der Grund für das Huddelwetter ist gemäss MeteoNews ein Höhentief über Frankreich, das feuchte Luft in die Schweiz pumpt. Die Sonne versteckt sich schon die ganze letzte Juliwoche hinter dicken Wolken. Nur zwischendurch blinzelt sie hinter der Wolkenwand durch und auch die Temperaturen bleiben moderat bei rund 22 Grad.

Richtig ungemütlich wird es laut den Meteorologinnen und Meteorologen am Samstagabend und vor allem in der Nacht auf Sonntag. Dann kann es zu besonders starken Regenfällen kommen und lokal heftig zur Sache gehen. Es sei mit Regenmengen von bis zu 120 mm zu rechnen, heisst es. Im Flachland bleibt es jedoch etwas trockener.

Zerstörerische Murgänge

Jedoch soll laut Meteo Schweiz bis Dienstag am zentralen und östlichen Alpennordhang erneut teils kräftige Niederschläge erwartet werden. Diese treten häufig als Schauer oder inmitten von Wolken eingebetteten Gewittern auf. Die Wettermodelle prognostizieren im Durchschnitt Niederschlagssummen zwischen 80 und 120 mm in den vor allem betroffenen Regionen entlang des Alpennordhangs und am Alpenrand.

Besondere Vorsicht gilt insbesondere in Ufergebieten und an steilen Hängen. Grund dafür sind mögliche Murgänge, die ohne Vorwarnung abgehen und grosse Schäden verursachen können.