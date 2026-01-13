DE
FR
Abonnieren

Heldentat in Engelberg
Skifahrer rettet Mann aus Tiefschnee

Der 37-jährige Matteo Zilla rettete am 10. Januar 2026 einen Skifahrer, der im Tiefschnee steckte. Dank seiner Ausbildung konnte er den Mann unversehrt bergen.
Publiziert: 19:45 Uhr
Kommentieren
Virale Sport-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen