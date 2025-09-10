Schwerer Unfall im Glarnerland: Eine 52-jährige Autofahrerin prallte bei Sool in eine Betonwand und kam anschliessend in der Sernft zum Stillstand.

Das Auto kam in der Sernft zum Stillstand. Foto: Glarner Polizei

Janine Enderli Redaktorin News

Eine 52-jährige Lenkerin fuhr am Mittwoch mit ihrem Auto von Schwanden in Fahrtrichtung Engi. In der Galerie überquerte das Auto aus bislang unbekannten Gründen die Gegenfahrbahn, prallte gegen die linksseitige Wand und wurde zurück auf die Fahrbahn abgelenkt. Anschliessend stürzte das Fahrzeug zwischen zwei Pfeilern rund 40 Meter in die Tiefe und kam in der Sernf zum Stillstand, schreibt die Glarner Polizei.

Die Lenkerin sowie ihre 72-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden von der Rega ins Universitätsspital Zürich geflogen. Am Personenwagen entstand Totalschaden.

Für eine Stunde musste die Sernftalstrasse beidseitig gesperrt werden. Insgesamt standen über 30 Personen von der Kantonspolizei, der Alpinen Rettung, der Ambulanz, der Feuerwehr und der Rega im Einsatz. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.