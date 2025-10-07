In Bannwil kollidierten am frühen Dienstagmorgen ein Auto und ein Lieferwagen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt ins Spital gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall sind in Bannwil ein Lieferwagen- und eine Autofahrer schwer verlezt worden. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Auto und ein Lieferwagen sind am frühen Dienstagmorgen in Bannwil zusammengestossen. Die beiden Lenker wurden schwer verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 5.40 Uhr auf der Jurastrasse, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Gemäss ersten Erkenntnissen war der Lieferwagen ausserorts auf der Jurastrasse von Niederbipp Richtung Langenthal unterwegs. Das Auto fuhr zeitgleich von Langenthal in Richtung Niederbipp.

Grund für Kollision unklar

Im Gebiet Brumeliweiher kam es gemäss Polizei aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Lieferwagen kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der Lenker des Autos wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte aus dem Wrack geborgen werden.

Der betroffene Strassenabschnitt wurde während der Unfallarbeiten für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.