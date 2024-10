Ein Autolenker ist am frühen Freitagmorgen in Winkel ZH bei einem Selbstunfall tödlich verunglückt.

Heftiger Crash in Winkel ZH

Das Auto wurde beim Unfall völlig zerstört. Foto: Kapo Zürich 1/6

Angela Rosser Journalistin News

Kurz vor 1.30 Uhr fuhr ein Autolenker von Kloten in Richtung Bülach. Auf der geraden Strecke kam der 21-jährige Mann aus noch ungeklärten Gründen über den rechten Fahrbahnrand und kollidierte dort mit einem Baum. Der Schweizer zog sich beim Aufprall so schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Das Auto wurde in mehrere Teile gerissen.

Wegen des grossen Schadenbildes geht die Kantonspolizei Zürich davon aus, dass der Mann mit hoher Geschwindigkeit gegen den Baum prallte, wie es in einer Mitteilung heisst. Warum genau es zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte sicherten die über mehrere hundert Meter verteilten Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, «insbesondere der Lenker, der kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle anhielt und sich anschliessend entfernte», heisst es in der Mitteilung weiter. Weitere Angaben zu dem Lenker hat die Polizei nicht. «Wir wissen von Augenzeugen, dass sich jemand von der Unfallstelle entfernt hat. Mehr nicht», so die Polizei auf Anfrage von Blick.