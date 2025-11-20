Fast drei von vier Schweizerinnen und Schweizern kaufen im Ausland ein – dabei nehmen sie immer weitere Wege auf sich. Auch der neue US-Megastore Costco, der am Donnerstag in Mülhausen (F) eröffnet hat, zieht viele Einkaufstouristen an.
Doch lohnt sich der Einkauf ennet der Grenze summa summarum überhaupt? Handelsexperte Thomas Rudolph forscht seit 25 Jahren auf diesem Gebiet und erklärt im Gespräch mit Sina Albisetti, wie sich der Konsum von Herrn und Frau Schweizer entwickelt.
Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.
