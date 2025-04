«Harte Auswirkungen» für die Ostschweizer Wirtschaft erwartet

Nach Einschätzung der IHK St. Gallen-Appenzell könnten Ostschweizer Betriebe besonders hart von den angekündigten US-Zöllen betroffen sein. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die angekündigten Zölle von über 30 Prozent träfen die Firmen in einer Phase schwacher Auftragslage und struktureller Herausforderungen, schrieb die Industrie- und Handelskammer (IHK) St. Gallen-Appenzell am Donnerstag in einer Mitteilung. Besonders betroffen sein dürften Betriebe, deren Wertschöpfung stark in internationale Lieferketten eingebunden ist.

Ähnlich sieht es die IHK Thurgau und geht davon aus, dass die Betriebe zusätzlich von Zöllen gegen die EU betroffen sein werden: «Denn diese werden die Preis- und Kostenanpassungen über die Lieferketten zu spüren bekommen», schrieb die IHK Thurgau.

«Die IHK erwartet, dass sich die Schweizer Handelsdiplomatie gegenüber den USA rasch und dezidiert für eine Entschärfung der Situation einsetzt», hiess es im Communiqué weiter. Analog zum Thurgauer Wirtschaftsverband betonte auch die IHK St. Gallen-Appenzell die Wichtigkeit von stabilen Beziehungen zur Europäischen Union, dem wichtigsten Handelspartner für die Ostschweiz.

Trotz der Unsicherheiten sei Panik fehl am Platz, so die IHK Thurgau weiter. Die Eskalation eines Handelskonfliktes gelte es» nach aller Möglichkeit» zu vermeiden.

Ostschweizer Unternehmen exportierten gemäss Zahlen der IHK St. Gallen-Appenzell im vergangenen Jahr Waren im Wert von über 2,3 Milliarden Franken in die USA. 14 Prozent aller Ostschweizer Warenexporte gingen in die Vereinigten Staaten. Mit Abstand am meisten lieferten die Unternehmen in die Länder der EU mit einem Exportanteil von 58,7 Prozent.