Grosser Rat BE Kauf von neuem Kantonsgebäude in Tavannes soll untersucht werden

Der bernische Grosse Rat will den Kauf des künftige Verwaltungsgebäudes des Kantons in Tavannes untersuchen lassen. Er hat am Mittwoch zudem widerwillig erneut einen Kredit für das baufällige Gebäude gesprochen.