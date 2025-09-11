Kantonsparlament sagt Ja zum Gegenvorschlag zur Wolfsinitiative

Der bernische Grosse Rat hat am Donnerstag den Gegenvorschlag zur kantonalen Wolfsinitiative bereinigt und angenommen. Die Initiative lehnte der Rat hingegen ab.

Der Wolf hat die Gemüter im Berner Kantonsparlament wieder einmal erhitzt. (Symbolbild) Foto: ARMIN WEIGEL

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Initianten hatten im Vorfeld angekündigt, die Initiative zurückzuziehen, sollte der Gegenvorschlag durchkommen. Mit der Beschränkung der Gesetzeswirkung auf Bär und Wolf, nicht aber auf Luchs und Goldschakal, dürfte auch ein Referendum gegen die entsprechenden Gesetzesänderungen nicht mehr länger im Raum stehen, wie der Präsident der vorberatenden Kommission, Ueli Augstburger (SVP) ausführte.

Die Gesetzesänderungen im Rahmen des Gegenvorschlags sollen bis 2038 gültig bleiben, dann soll analysiert werden, was sie gebracht haben und ob die Regelungen weitergeführt werden.