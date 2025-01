Im Süden ist zum Ende der Feiertage die Rückreiseverkehrswelle angerollt: Vor dem Gotthard-Südportal im Tessin brauchten die Reisenden am Donnerstag wegen eines langen Staus grosse Geduld. Der Zeitverlust betrug rund eine Stunde und zwanzig Minuten.

1/2 Vor dem Südportal wächst eine Blechlawine. Foto: Screenshot Webcam Gotthard

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Stau in Richtung Nord wuchs am Mittag auf rund acht Kilometer an. Grund für den Stau zwischen Faido und Airolo war eine Verkehrsüberlastung, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gab. Es kam zu Staus auf mehreren Abschnitten.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hatte für die Autobahnen und einige Hauptstrassen vor «erheblichen Verkehrseinschränkungen und erhöhtem Stauaufkommen» über den Jahreswechsel gewarnt. Der Rückreiseverkehr dürfte bis Sonntag dauern.

Mit Staus muss auch auf Hauptstrassen aus den Ferienregionen insbesondere im Berner Oberland, dem Wallis und Graubünden gerechnet werden. Das Astra appellierte an Reisende, bei Stau auf den Autobahnen zu bleiben, um Ortschaften vor Ausweichverkehr zu schützen.