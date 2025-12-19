Beim Zürcher Bahnhof Stadelhofen ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen einer Fussgängerin und einer Forchbahn gekommen. Eine 77-Jährige Frau wurde eingeklemmt.

Darum gehts Unfall zwischen Forchbahn und Fussgänger am Bahnhof Stadelhofen

Tram von Polizei-Absperrband umgeben, Ursache des Unfalls unklar

Janine Enderli

Grosser Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Freitagnachmittag beim Bahnhof Stadelhofen: Wie ein Leserreporter berichtet, stehen mehrere Polizeiautos und Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz. Auf einem Bild des Lesers ist zudem zu sehen, wie ein Tram der Forchbahn von einem Absperrband der Polizei umgeben ist.

Auf Anfrage bestätigt die Stadtpolizei Zürich einen Einsatz. Es ist zu einem Unfall gekommen. Beteiligt sind eine Forchbahn sowie eine Fussgängerin. Die 77-Jährige Frau sei durch den Unfall eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die ältere Frau wurde leicht verletzt und wird medizinisch betreut.

Informationen zum Unfallhergang sind aktuell noch nicht verfügbar.

