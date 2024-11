Am Sonntagabend kam es in der Schwyzer Gemeinde Unterschönenbuch zu einem grossen Polizeieinsatz. Einsatzkräfte riegelten mit schusssicheren Westen Gelände ab.

Polizei riegelt Gelände in Unterschönenbuch SZ ab – Person verletzt

Grosser Einsatz am Sonntagabend

Angela Rosser Journalistin News

In Unterschönenbuch im Kanton Schwyz kam es am Sonntagabend nach 17 Uhr zu einem Polizeieinsatz.

Wie der «Bote der Urschweiz» berichtet, rückten mehrere Patrouillenwagen der Kantonspolizei aus. Gemäss einem Leser soll auch die Ambulanz vor Ort gewesen sein. Die Einsatzkräfte hätten sich um eine verletzte Person gekümmert, meinte dieser.

Auf Anfrage der Zeitung bestätigte die Kantonspolizei einen Einsatz, machte aber keine weiteren Angaben. Wie der Leser weiter berichtet, hätten sich viele zivile Polizeiwagen in der Nähe befunden.

Auch im Nachbarkanton sollen zivile Einsatzkräfte vor Ort gewesen sein und ein Mann in Handschellen habe neben uniformierten Polizisten gestanden. Den Einsatzort, einen Hof in der Umgebung des Energiewerks CKW, riegelten zivile Polizisten in schusssicheren Westen ab, heisst es weiter.

Grund für den Einsatz war eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag auf Anfrage von Blick erklärt. Eine Person sei leicht verletzt worden. Für weitere Abklärungen wurden zwei Personen mitgenommen, heisst es bei der Medienstelle.