Am Samstagmittag läuft in Emmenbrücke ein Polizeieinsatz. Eine Frau und ein Kind wurden tot aufgefunden

Gewaltdelikt in Emmenbrücke LU

1/10 Grosses Polizeiaufgebot in Emmenbrücke. Foto: BRK News

Schockierende Tat in Emmenbrücke LU: Die Luzerner Polizei hat am Samstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus eine Frau und ein Kind tot aufgefunden. Ein Mann wurde festgenommen. Die Strafuntersuchungsbehörden gehen aktuell von einem Tötungsdelikt aus.

«Am Samstagmorgen hat die Polizei in einer Wohnung in Emmenbrücke die Leichen einer Frau und eines Kindes aufgefunden», schreibt die Polizei in einem Communiqué. Im Zusammenhang mit der Gewalttat wurde ein Mann festgenommen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Kriminaltechniker im Einsatz

Die Luzerner Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Dazu wurden Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin und des Forensischen Institutes Zürich aufgeboten.

Zuvor zeigten Bilder der Nachrichtenagentur BRK News Kriminaltechniker und Spezialisten der Forensik auf einem Balkon der betroffenen Wohnung. Das Gebiet war laut einer Leserreporterin weitgehend abgesperrt.