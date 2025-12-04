In Zürich-Leimbach brennt ein Mehrfamilienhaus. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Die Bewohner wurden in ein Schulhaus evakuiert.

Darum gehts Mehrfamilienhaus brennt im Zürcher Kreis 2, Bewohner evakuiert

Brand begann im obersten Stock und breitete sich aus

Dutzende Polizei- und Feuerwehrautos sind vor Ort Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Im Zürcher Kreis 2 brennt ein Mehrfamilienhaus. Das Gebiet ist grossräumig abgesperrt und Dutzende Polizei- und Feuerwehrautos sind vor Ort, berichtet ein Leserreporter. Der Brand soll im obersten Stock ausgebrochen sein und sich auf das restliche Gebäude ausgebreitet haben. Die Bewohner wurden in ein Schulhaus evakuiert.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Um 12:00 gaben die Behörden bekannt, dass die Löscharbeiten abgeschlossen sind. Ob jemand verletzt wurde, ist laut der Stadtpolizei noch nicht bekannt.

+++Update folgt+++