Leservideo zeigt den Brand in Leimbach
0:18
Bewohner evakuiert:Leservideo zeigt den Brand in Leimbach

Grosse Rauchentwicklung
Brand in Zürich-Leimbach – Bewohner evakuiert

In Zürich-Leimbach brennt ein Mehrfamilienhaus. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Vorfall gegenüber Blick. Die Bewohner wurden in ein Schulhaus evakuiert.
Publiziert: 11:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
1/4
In Zürich-Leimbach brennt ein Mehrfamilienhaus.
Foto: zVg

Darum gehts

  • Mehrfamilienhaus brennt im Zürcher Kreis 2, Bewohner evakuiert
  • Brand begann im obersten Stock und breitete sich aus
  • Dutzende Polizei- und Feuerwehrautos sind vor Ort
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Im Zürcher Kreis 2 brennt ein Mehrfamilienhaus. Das Gebiet ist grossräumig abgesperrt und Dutzende Polizei- und Feuerwehrautos sind vor Ort, berichtet ein Leserreporter. Der Brand soll im obersten Stock ausgebrochen sein und sich auf das restliche Gebäude ausgebreitet haben. Die Bewohner wurden in ein Schulhaus evakuiert.

Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Um 12:00 gaben die Behörden bekannt, dass die Löscharbeiten abgeschlossen sind. Ob jemand verletzt wurde, ist laut der Stadtpolizei noch nicht bekannt.

+++Update folgt+++

