Darum gehts
- Mehrfamilienhaus brennt im Zürcher Kreis 2, Bewohner evakuiert
- Brand begann im obersten Stock und breitete sich aus
- Dutzende Polizei- und Feuerwehrautos sind vor Ort
Im Zürcher Kreis 2 brennt ein Mehrfamilienhaus. Das Gebiet ist grossräumig abgesperrt und Dutzende Polizei- und Feuerwehrautos sind vor Ort, berichtet ein Leserreporter. Der Brand soll im obersten Stock ausgebrochen sein und sich auf das restliche Gebäude ausgebreitet haben. Die Bewohner wurden in ein Schulhaus evakuiert.
Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz. Um 12:00 gaben die Behörden bekannt, dass die Löscharbeiten abgeschlossen sind. Ob jemand verletzt wurde, ist laut der Stadtpolizei noch nicht bekannt.
+++Update folgt+++
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
Push aktivieren – keine Show verpassen
Jetzt downloaden und loslegen!
Live mitquizzen und gewinnen