In der Nacht auf Samstag geriet der Dachstock eines Gasthofes im Zentrum von Beringen in Brand. Die Brandbekämpfung erfolgte von zwei Seiten.

Darum gehts Brand in Beringen: Flammen aus Dach, Feuerwehr im Grosseinsatz

Instabile Statik verhinderte Vordringen ins Gebäudeinnere, technischer Defekt verzögerte Einsatz

Zwei Drehleitern im Einsatz, Alarm auf Alertswiss wegen starker Rauchentwicklung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Der Brand eines Dachstocks eines Gasthofs im Dorfzentrum von Beringen SH hat in der Nacht auf Samstag zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Wie Sven Weishaupt, Sprecher des Schaffhauser Feuerwehrinspektorates gegenüber BRK-News sagte, ging die Meldung über den Brand gegen zwei Uhr in der Nacht ein.

Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen im Zentrum von Beringen bereits Flammen aus dem Dach schiessen sehen. «Die Feuerwehr war mit zwei Drehleitern im Einsatz, um den Brand von zwei Seiten bekämpfen zu können», sagt Weishaupt.

Defekte Drehleiter

Eine grosse Herausforderung stellte die instabile Statik dar. Aus diesem Grund war es gemäss Weishaupt für die Einsatzkräfte nicht möglich, ins Gebäudeinnere vorzudringen. Ausserdem konnte eine der Autodrehleitern aufgrund eines technischen Defekts nicht eingesetzt werden. Es musste eine weitere Drehleiter aus der Stadt Schaffhausen nachalarmiert werden.

Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen keine, wie ein Sprecher des Feuerwehrinspektorats auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Die Personen im Gebäude - ein Restaurant und Hotel - hätten sich selbst in Sicherheit bringen können, sagte der Sprecher weiter.

Warnung von Alertswiss

Aufgrund des starken Rauchs riefen die Schaffhauser Behörden die Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden, teilte der Kanton über den Warndienst Alertswiss mit. Kurz nach 6.30 Uhr wurde die Warnung wieder aufgehoben.