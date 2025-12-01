DE
FR
Abonnieren

Glück bei Eurodreams
Sechs Schweizer kassieren 2222 Franken pro Monat

Sechs Gewinner erhalten dank der Eurodreams-Ziehung monatlich 2222 Franken für fünf Jahre. Die richtigen Zahlen wurden erraten, jedoch nicht die Traumzahl. Der Hauptgewinn von 22'222 Franken monatlich bleibt aus.
Publiziert: 22:10 Uhr
Kommentieren
Sechs Personen haben die richtigen Eurodreams-Zahlen erraten und erhalten während fünf Jahren eine monatliche Zahlung von 2222 Franken. (Archivbild)
Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts

  • Sechs Gewinner erhalten 2222 Franken monatlich für fünf Jahre
  • Eurodreams wird in acht europäischen Ländern angeboten
  • Der Hauptgewinn beträgt 22'222 Franken monatlich für 30 Jahre
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Sechs glückliche Mitspielende erhalten eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren dank der Ziehung von Eurodreams vom Montag. Sie haben die sechs richtigen Zahlen 12, 15, 19, 23, 33 und 38 erraten, nicht aber die Traumzahl 3, wie Swisslos mitteilte.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. Die Glückspilze von Montag kommen aus Frankreich und Irland. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr sowie jeden Mittwoch um 12.30 Uhr mit Host Zeki – einfach mitmachen und absahnen!

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen