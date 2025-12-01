Sechs Schweizer kassieren 2222 Franken pro Monat

Sechs Gewinner erhalten dank der Eurodreams-Ziehung monatlich 2222 Franken für fünf Jahre. Die richtigen Zahlen wurden erraten, jedoch nicht die Traumzahl. Der Hauptgewinn von 22'222 Franken monatlich bleibt aus.

Darum gehts Sechs Gewinner erhalten 2222 Franken monatlich für fünf Jahre

Eurodreams wird in acht europäischen Ländern angeboten

Der Hauptgewinn beträgt 22'222 Franken monatlich für 30 Jahre

Sechs glückliche Mitspielende erhalten eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren dank der Ziehung von Eurodreams vom Montag. Sie haben die sechs richtigen Zahlen 12, 15, 19, 23, 33 und 38 erraten, nicht aber die Traumzahl 3, wie Swisslos mitteilte.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. Die Glückspilze von Montag kommen aus Frankreich und Irland. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt.