Lawinen tragen massgeblich zum Überleben vieler Gletscher bei. In manchen Regionen stammt mehr als ein Fünftel des Gletscherschnees aus Lawinen, wie eine neue weltweite Untersuchung unter Schweizer Leitung zeigt. Kleinere Gletscher können dadurch länger überleben.

«Ich hätte nie gedacht, dass dieser Effekt so gross sein würde»

Lawinen helfen Gletschern beim Überleben - zumindest vorübergehend. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Ich hätte nie gedacht, dass dieser Effekt auch global so gross sein würde» sagte Marin Kneib, Forscher der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), laut einer Mitteilung der WSL vom Mittwoch.

Die Forschenden haben nach Angaben der WSL erstmals für sämtliche rund 200’000 Gletscher weltweit abgeschätzt, wie stark Lawinen zur Schneezufuhr und damit zur Massenbilanz der Gletscher beitragen

In den Alpen stammen der im Fachblatt «Nature Communications» veröffentlichten Studie zufolge im Schnitt rund elf Prozent des Gletscherschnees aus Lawinen, im östlichen Himalaya etwa 19 Prozent und in Neuseeland sogar 22 Prozent. Bei einzelnen Gletschern kann der Anteil über 50 Prozent betragen. In flacheren Regionen wie Island oder Grönland spielen Lawinen hingegen kaum eine Rolle.

Besonders kleine Gletscher profitieren von Lawinen. Sie könnten dank Lawinen dem Klimawandel etwas länger standhalten als bisher prognostiziert. Die Forschenden sprechen jedoch nicht von einer Rettung, sondern lediglich von einer zeitlichen Verzögerung des Rückgangs. «Wir werden in den Alpen bis zum Jahr 2100 so oder so mehr als 80 Prozent des Eisvolumens des Jahres 2000 verlieren», sagte Kneib.

In anderen Regionen wie den tropischen Anden wirken Lawinen dagegen teils negativ. Dort rutschen grosse Schneemengen von steilen Gletscherflächen ab, bevor sie sich zu Eis verdichten können. Lawinen entfernen somit mehr Schnee, als sie nachliefern, was die Massenbilanz zusätzlich verschlechtert.