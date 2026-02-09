Bahnverkehr zwischen Zürich und Bern eingeschränkt

Wegen eines Gleisschadens zwischen Lenzburg und Othmarsingen ist der Bahnverkehr gestört. Die Behebung des Schadens soll noch bis 1 Uhr nachts dauern.

Darum gehts Gleisschaden zwischen Lenzburg und Othmarsingen blockiert Feierabendverkehr seit Mittag

SBB ersetzt beschädigte Weiche, Verkehr auf Strecke massiv eingeschränkt

Störung endet voraussichtlich um 1.00 Uhr nachts am 10. Februar

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Perfekt zum Feierabendverkehr halten die Reparaturarbeiten an einem Gleis zwischen Lenzburg und Othmarsingen noch immer an – entdeckt wurde der Gleisschaden bereits am Mittag von einem Streckenläufer. Dieser soll laut den SBB entschieden haben, dass der Schaden zu gross sei, als dass man den öffentlichen Verkehr weiter laufenlassen könne. Die Weiche wird nun ersetzt.

Betroffen ist die Strecke von Zürich nach Aarau, auch einige S-Bahnen und Verbindungen nach Bern verkehren nur eingeschränkt oder fallen ganz aus. Mit einer Aufhebung der Störung wird erst gegen 1.00 Uhr nachts gerechnet.