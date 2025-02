Am Freitagmittag wurde in Schönenwerd eine Frau tot in einer Wohnung aufgefunden. Ein Gewaltdelikt steht im Vordergrund.

In Schönenwerd SO

1/4 Am Tatort ist die Polizei noch immer vor Ort. Foto: Blick

Ein Gewaltdelikt erschüttert Schönenwerd SO: Am Freitag ging bei der Kantonalen Notrufzentrale in Solothurn die Meldung ein, dass sich eine tote Frau in einer Wohnung an der Stauwehrstrasse befindet.

Umgehend rückten mehrere Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort aus. Aufgrund der angetroffenen Situation steht ein Gewaltdelikt im Vordergrund, heisst es im Communiqué der Kantonspolizei Solothurn.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen konnten die Polizei und die Staatsanwaltschaft inzwischen einen Tatverdächtigen anhalten. Er befindet sich in Haft. Die näheren Umstände, der Tathergang sowie die Todesursache sind Gegenstand der laufenden Abklärungen.