Darum gehts
- Toter Mann in Wohnung, Gewaltdelikt vermutet, Verdächtiger festgenommen
- Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Todesursache und Beteiligten
- Einsatzkräfte und Rechtsmedizin vor Ort, Ermittlungen laufen seit Montagmorgen
Am Montagmorgen meldete sich eine Person bei der Kantonspolizei Solothurn und gab an, dass in einer Wohnung an der Hauptstrasse in Derendingen ein lebloser Mann liege. Umgehend rückten diverse Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort aus, wo der Tod des Mannes festgestellt wurde. Gemäss ersten Erkenntnissen steht ein Gewaltdelikt im Vordergrund.
Eine tatverdächtige Person konnte vor Ort angehalten werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zur Todesursache, zu den Umständen und zur Identität der Beteiligten aufgenommen. Ebenfalls im Einsatz standen Mitarbeitende eines Instituts für Rechtsmedizin.
Zu Alter und Identität des Toten konnte der Mediensprecher der Kapo Solothurn auf Anfrage von Blick nichts sagen.