In Derendingen wurde am Montagmorgen ein toter Mann in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei vermutet ein Gewaltdelikt und hat eine tatverdächtige Person festgenommen. Ermittlungen zur Todesursache und den Umständen laufen.

Toter Mann in Wohnung in Derendingen SO gefunden – Verdächtiger festgenommen

In Derendingen wurde am Montagmorgen ein toter Mann in einer Wohnung entdeckt. Foto: KEYSTONE

Darum gehts Toter Mann in Wohnung, Gewaltdelikt vermutet, Verdächtiger festgenommen

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Todesursache und Beteiligten

Am Montagmorgen meldete sich eine Person bei der Kantonspolizei Solothurn und gab an, dass in einer Wohnung an der Hauptstrasse in Derendingen ein lebloser Mann liege. Umgehend rückten diverse Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort aus, wo der Tod des Mannes festgestellt wurde. Gemäss ersten Erkenntnissen steht ein Gewaltdelikt im Vordergrund.

Eine tatverdächtige Person konnte vor Ort angehalten werden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn haben umgehend Ermittlungen zur Todesursache, zu den Umständen und zur Identität der Beteiligten aufgenommen. Ebenfalls im Einsatz standen Mitarbeitende eines Instituts für Rechtsmedizin.

Zu Alter und Identität des Toten konnte der Mediensprecher der Kapo Solothurn auf Anfrage von Blick nichts sagen.