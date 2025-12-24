Gewaltdelikt in Buchs ZH

In Buchs wurde in der Nacht auf den 24. Dezember 2025 eine 71-jährige Frau tot aufgefunden. Drei Personen im Alter von 27, 48 und 51 Jahren wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt zu Motiv und Hergang des mutmasslichen Tötungsdelikts.

Darum gehts 71-jährige Kosovarin in Buchs ZH bei Gewaltdelikt am 24. Dezember getötet

Drei Tatverdächtige, darunter eine Frau, wurden vorläufig festgenommen

Verhaftete sind 27, 48 und 51 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Bei einem Gewaltdelikt in der Nacht auf Mittwoch ist in Buchs ZH eine 71-jährige Kosovarin ums Leben gekommen. Drei tatverdächtige Personen wurden festgenommen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Kurz nach Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale der Kapo die Meldung ein, dass in einem Wohnhaus eine leblose Person angetroffen wurde. Die ausgerückten Rettungssanitäter konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Drei Tatverdächtige verhaftet

Gemäss jetzigem Kenntnisstand ist die 71-jährige Kosovarin getötet worden. Drei Tatverdächtige, die sich im Haus aufhielten, wurden vorläufig festgenommen. Bei den Verhafteten handelt es sich um eine Schweizerin sowie zwei Schweizer im Alter von 48, 51 und 27 Jahren.

Das Motiv, der Hergang sowie die Hintergründe der Tat sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft untersucht.