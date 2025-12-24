Gewaltdelikt in Buchs ZH

Darum gehts
- 71-jährige Kosovarin in Buchs ZH bei Gewaltdelikt am 24. Dezember getötet
- Drei Tatverdächtige, darunter eine Frau, wurden vorläufig festgenommen
- Verhaftete sind 27, 48 und 51 Jahre alt
Bei einem Gewaltdelikt in der Nacht auf Mittwoch ist in Buchs ZH eine 71-jährige Kosovarin ums Leben gekommen. Drei tatverdächtige Personen wurden festgenommen, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich.
Kurz nach Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale der Kapo die Meldung ein, dass in einem Wohnhaus eine leblose Person angetroffen wurde. Die ausgerückten Rettungssanitäter konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.
Drei Tatverdächtige verhaftet
Gemäss jetzigem Kenntnisstand ist die 71-jährige Kosovarin getötet worden. Drei Tatverdächtige, die sich im Haus aufhielten, wurden vorläufig festgenommen. Bei den Verhafteten handelt es sich um eine Schweizerin sowie zwei Schweizer im Alter von 48, 51 und 27 Jahren.
Das Motiv, der Hergang sowie die Hintergründe der Tat sind zurzeit nicht geklärt und werden durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft untersucht.
