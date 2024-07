Gesundheitsversorgung Kantonsspital Obwalden soll Teil der Luks-Gruppe werden

Das Kantonsspital Obwalden soll Teil der Luzerner Kantonsspital AG (Luks) werden. Der Obwaldner Regierungsrat will deswegen das Spital in eine Aktiengesellschaft umwandeln, an der die Luks-Gruppe eine 60-Prozent-Mehrheit haben soll.