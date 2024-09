1/5 So könnte der Riesenwels aus dem Zugersee aussehen. Das Bild zeigt allerdings einen Fisch im Bodensee. Der Europäische Wels kann bis zu drei Meter lang werden und sorgt in der Schweiz immer wieder für Aufsehen. (Symbolbild)

Christina Benz Praktikantin News

Ein Leser von «Zentralplus» berichtet von einem nächtlichen Bootsausflug auf dem Zugersee, bei dem er auf dem Sonar plötzlich einen gigantischen Fisch entdeckt haben will – ganze zwei Meter lang! Ist es der Riesenwels, der in der Gegend immer wieder für Gesprächsstoff sorgt? «Das Gerücht ist dem Amt für Wald und Wild bekannt», sagt Roman Keller, Projektleiter Jagd und Fischerei beim Kanton Zug zu «Zentralplus». Doch handfeste Beweise gebe es bisher keine – auch von der Sichtung fehlt ein Beweisbild.

Nur so viel ist sicher: Im Zugersee gibt es Welse. Der Europäische Wels ist der grösste Süsswasserfisch in Europa und breitet sich immer weiter aus. Die Art profitiert von den steigenden Wassertemperaturen und dringt immer weiter in neue Gewässer vor – darunter eben auch der Zugersee. Allerdings leben dort kleine Welse. Normalerweise erreicht diese Art eine Länge zwischen 60 und 150 Zentimetern. Es gibt aber auch Tiere, die bis zu drei Meter lang werden können.

Das bedeutet: Möglich ist der Riesenwels im Zugersee schon. Endgültig bewiesen ist dessen Existenz aber nicht.

15 Minuten Kampf mit Riesenwels

In der Schweiz wurden schon mehrere Riesenwelse gefangen. Im Greifensee hat ein riesiger Wels im August 2022 für Aufsehen gesorgt. So zogen zwei Zürcher Hobbyfischer einen beeindruckenden 2,2 Meter langen Wels aus dem Greifensee. Was für die beiden zunächst ein Triumph war, endete jedoch in einer Strafe wegen Tierquälerei. Der Kampf mit dem gigantischen Fisch dauerte über anderthalb Stunden. Durch ihre mangelnde Ausrüstung konnten sie den Fisch nicht «tierrechtskonform» betäuben und töten.

Ein ähnliches Szenario spielte sich 2021 ab. Der 15-jährige Ludwig Korn zog in Stein AG einen über zwei Meter langen Wels aus dem Rhein. Nach einem 15-minütigen Kampf gelang es ihm, den Fisch an Land zu ziehen. Im Gegensatz zu den Hobbyfischern setzte Korn den Wels unverletzt wieder aus.

Weltrekord liegt bei 2,85 Meter

Auch im Ausland sorgen Mega-Welse für Aufsehen. Der italienische Fischer Alessandro Biancardi stellte im Juni 2023 einen neuen Weltrekord auf, als er im Fluss Po einen 2,85 Meter langen Wels fing. Biancardi kämpfte über 40 Minuten mit dem Fisch. Nach dem Messen und einigen Erinnerungsfotos entliess der den Wels wieder zurück in den Fluss. Der Po, Italiens längster Fluss, ist bekannt für seine grossen Welse.

Ob es den mysteriösen Wels im Zugersee wirklich gibt, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Grosse Welse sind in der Schweiz längst keine Seltenheit mehr. Auch wenn eine Begegnung mit einem solchen Brocken nervenaufreibend sein kann, braucht man keine Angst zu haben. Der Raubfisch ist für den Menschen harmlos. Der Europäische Wels ernährt sich laut dem europäischen Fischlexikon von Würmern, Schnecken, Insekten, Krebsen und Fischen und mit zunehmender Grösse auch von Fröschen, Mäusen, Ratten und Vögeln.