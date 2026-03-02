Am Sonntagnachmittag geriet ein 19-jähriger Autolenker auf der Kantonsstrasse in Murgenthal AG im Bereich Boowald nach einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Fahrer nach rechts aus und donnerte heftig in ein Brückengeländer.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Ein Autolenker (19) verlor am Sonntagnachmittag in Murgenthal AG im Bereich Boowald AG in Richtung Roggwil AG die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte heftig mit einem Brückengeländer. Kurz vor 15 Uhr geriet der 19-Jährige nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein korrekt fahrendes Auto entgegenkam, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung am Montag.

Um eine Kollision zu verhindern, legte der Fahrer des korrekt fahrenden Autos eine Vollbremsung ein, während der 19-Jährige nach rechts auf seine Fahrbahn auswich. Dabei donnerte der 19-Jährige mit seinem Subaru heftig in das Brückengeländer. Durch die Wucht des Aufpralls riss es Teile des Brückengeländers aus der Verankerung. Das Fahrzeug wurde quer über die beiden Fahrbahnen ins Wiesland geschleudert. Dort kam es stark beschädigt zum Stehen und geriet in Brand.

Führerschein auf Probe entzogen

Der Lenker konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Zur Kontrolle wurde er per Ambulanz in ein Spital eingeliefert. Der Brand konnte umgehend durch Drittpersonen gelöscht werden.

Neben Patrouillen der Regionalpolizei Zofingen und der Kantonspolizei Aargau waren die Feuerwehren Murgenthal und Roggwil im Einsatz. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Kurz nach 23 Uhr wurde sie wieder freigegeben.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Strafuntersuchung eingeleitet. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte zu hohe Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben. Dem 19-Jährigen wurde der Führerausweis auf Probe auf der Stelle entzogen.