Ein verdächtiger Brief hat am Montagmorgen in Bad Zurzach AG einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Kantonspolizei Aargau besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Feuerwehr und Forensiker sind vor Ort, ein Gebäude wurde evakuiert.

Aargauer Polizei prüft verdächtigen Brief in Bad Zurzach AG

Aargauer Polizei prüft verdächtigen Brief in Bad Zurzach AG

Ein verdächtiges Kuvert bei der Gemeindeverwaltung in Bad Zurzach AG hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein am Montagmorgen bei der Gemeindeverwaltung in Bad Zurzach AG aufgefundener verdächtiger Brief in einem Kartonumschlag hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Kantonspolizei Aargau besteht für die Bevölkerung keinerlei Gefahr.

Auch die Feuerwehr und ein Forensisches Institut seien vor Ort im Einsatz, um die Situation zu klären, sagte Polizeisprecher Bernhard Graser auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme. Das Gebäude sei evakuiert worden. Graser bestätigte Informationen des Nachrichtenportals «Argovia Today».