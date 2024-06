Marc Häusler ist der neue Langenthaler Stadtschreiber

Der Langenthaler Gemeinderat hat Marc Häusler zum neuen Stadtschreiber ernannt. Das teilte er am Freitag mit.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Häusler ist 47 Jahre alt, Rechtsanwalt und Notar. Als Stadtschreiber ist er künftig Vewaltungsleiter und Sekretär des Gemeinderates. Er tritt seine Stelle am 1. Januar 2025 an, wie es in einer Mitteilung hiess.

Häusler folgt auf den langjährigen Stadtschreiber Daniel Steiner. Dieser wird nach 33 Dienstjahren abtreten.